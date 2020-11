Magnus Ehrenberg: Turismen bortom coronan

Från och med den 2 november och fyra veckor framåt gäller nya restriktioner i Tyskland. Formellt sett är det de 16 olika delstaterna som fattar beslut om detta och under de senaste månaderna har det därmed också rått viss förvirring med olika regler i olika delstater. Men, nu är det alltså samma regler överallt. Restauranger, barer, gym, fritids- och sportinrättningar, biografer och teatrar måste hållas stängda under de kommande fyra veckorna. Företagen kompenseras istället med 75 procent av de intäkter man hade i november 2019. Affärer håller dock öppet som vanligt även om antalet besökare begränsas. Befolkningen uppmanas att arbeta hemifrån. Alla skolor håller dock öppet.

I mitten av november utvärderas åtgärderna i Tyskland. Många julmarknader har redan ställts in och fler lär det bli. Målet är dock att man i Tyskland skall kunna fira jul, under relativt normala förhållanden.

Strategin kallas Wellenbrecher – lock down, vilket kan översättas till ”vågbrytar-lock -down”. Den tyska regeringen vill agera innan det är för sent. De tyska sjukhusen har fortfarande bra kapacitet och det flygs för närvarande in patienter från Frankrike och Nederländerna för att underlätta den ansträngda situationen i dessa länder. Det som ska undvikas är en situation där sjukvården inte orkar med och det måste prioriteras.