Med människor som vapen

Den belarusiska regimen under Aleksandr Lukasjenko har under lång tid organiserat inflygning av människor från Mellanöstern till Minsk. Transporten sker med för ändamålet etablerade flygrutter från Turkiet och Syrien. Väl i Belarus tar sig eller till och med drivs människorna mot gränsen till Polen och Litauen. Den senaste veckan har trycket ökat ytterligare. Vid polska gränsen sätts stängsel och hinder upp, gränsvakter möter människorna som försöker ta sig genom.

Att flyga in människor mot dyr betalning och till löften om en väg in till EU är cyniskt och ska fördömas precis som ledande politiker gör. Men det där med fördömande är bara ord. Till slut kommer ändå grannländernas och övriga EU: beslutsfattare och stå där med den omöjliga ekvationen. Släppa in människor och veta att det gör att fler kommer? Hålla stenhårt emot och riskera fler människors liv när vintern är på väg?

Ylva Johansson påtalar att Polen – som redan är under konflikt med övriga EU för sin politiska riktning – inte ska förhindra pressen att bevaka och inte ta till övervåld mot migranterna vid gränsen. Samtidigt vet hon att Polen knappast är slutmålet för människorna som kommer via Belarus – det är länder som Sverige och Tyskland.

Situationen är en tydlig illustration av de moraliska motsättningar som kommer med hanteringen av människor som på ett eller annat sätt söker sig till rikare länder. Det är samma politiska självmotsägelser som på andra sidan Atlanten. Att fördöma Donald Trumps murbyggande är enkelt i opposition. Vid makten och ställd inför verkligheten låter det plötsligt annorlunda, med vice president Kamala Harris ord riktade till latinamerikaner: ”Do not come, Do not come” (BBC).