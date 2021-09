När bortskänkta miljarder gör skada

Sverige är ett av de länder som genom åren pumpat in stora pengar i Afghanistan. För vårt land är Afghanistan det enskilt största mottagarlandet av bistånd, men Sverige bistånd har samtidigt utgjort en liten del av det Afghanistan tagit emot från omvärlden.

En ny rapport om Sveriges bistånd till Afghanistan skriven för statliga kommittén Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, behandlar perioden 2002–2020. Under perioden skickade Sverige omkring 14 miljarder kronor i bistånd via Sida. Ytterligare 3,6 miljarder kronor har anslagits för perioden 2021-2024. Hur det går med det vidare biståndet är nu under diskussion. Rapporten är skriven i augusti, när talibanerna var på väg att åter ta över landet. Det konstateras att Sverige och Sida genom åren lanserat en mängd strategier för biståndet: ”Överlag har målsättningarna i dessa varit mer ambitiösa och fantasirika än strategiska, och ambitionerna har ökat över tid.”