När fack och regering blir ett

IF Metall, ett av de största förbunden inom LO, utesluter en av sina företrädare vid SSAB i Luleå (SVT 25/1). Någon saklig kritik mot det fackliga arbetet som utförts har inte meddelats den berörde avdelningsordföranden, Ulf Karlström. Karlström säger till SVT: ”Det är inget fel på min värdegrund, det har IF Metall själv sagt, och jag har medlemmarnas förtroende. Det är vad jag gör på min fritid som lett fram till det här beslutet.”

Fritiden handlar om att Ulf Karlström är aktiv i ett annat parti än Socialdemokraterna, i det här fallet Sverigedemokraterna. För IF Metall betyder det stopp. ”I grund och botten anser vi att han inte skulle ha varit valbar till den här posten från första början. Enligt oss står inte SD upp för allas lika värde”, säger IF Metalls presstalesman, Jesper Pettersson.

Medlemmarna på SSAB röstade alltså fel när de röstade på Karlström, enligt IF Metalls ledning. Medlemmarnas värdegrund måste då också anses skakig.

IF Metall är inte vilken förening som helst. Det är ett fackförbund med rätt att sluta kollektivavtal som påverkar även dem som inte är medlemmar i IF Metall. Teoretiskt kan medlemmarna välja att hoppa av IF Metall och bilda ett nytt fackförbund. I praktiken är det dock ett fackförbund som sluter avtal för alla enligt industriförbundsprincipen ”ett fack, ett avtal, en arbetsplats”.