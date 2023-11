Thunberg blev avbruten av en man i grön jacka, som slet mikrofonen från Thunberg och utropade att han inte var ute efter någon politisk åsikt utan hade kommit till ett klimatmöte. Greta fick tillbaka mikrofonen och fortsatte med att skandera ”No climate justice on occupied land.”

Några dagar tidigare hade rörelsen som sprungit ur Greta Thunbergs fredagsstrejker, ”Fridays for future”, på sitt internationella instagramkonto förklarat att västerländska medier hjärntvättar människor till att ta ställning för Israel.

Det hävdades att varje Fridays for future är fristående, men inlägget delades av andra – även svenska delar av Fridays for future, något Sundsvalls Tidnings politiske redaktör Marcus Backholm Bohlin uppmärksammade .

Greta Thunberg har på sociala medier också lagt ut en bild där hon håller en skylt med budskapet ”Stand with Gaza”. På bilden finns också andra kvinnor med plakat, en Palestinaflagga samt en uppstoppad bläckfisk – det senare en antisemitisk symbol. Några israeliska flaggor syns dock inte på bilden, inte heller ”Stand with Israel”, vilket man ju skulle kunna föreställa sig om budskapet hade varit fredlig samverkan. Bläckfiskens innebörd sade sig Greta senare inte känna till.

I Tyskland, en stor del av denna rörelse, går nu debatten om Thunberg och Fridays for future het. Politiska krav har ställts på att Lisa Neubauer, ledare för tyska Fridays for future ska kapa den tyska rörelsens band till Thunbergs (SR 30/10). I en intervju i Zeit-magazin talar Luisa Neubauer om att internationella Fridays for future ägnar sig åt desinformation och att hennes tyska del sedan ett och ett halvt år därför arbetat särskilt med att motarbeta antisemitism.