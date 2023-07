Det sista är riktigt. Men det är samtidigt att vifta bort saken väl lätt. För Natodebatten borde ha varit djupare och seriösare. Framför allt borde den ha startat för länge sedan. Det är ett misslyckande för medierna att Natofrågan under så många år präglats av en säkerhetspolitisk doktrin som det senaste dryga decenniet tydligt visat sig allt mer utgången.

Den fullständigt felaktiga analysen av säkerhetsläget i Europa – trots annektering av Krim 2014 – ledde just till det tvära kast Linde och Hultqvist sade sig vilja undvika. Socialdemokraterna höll fortsatt fast vid linjen under den ryska mobiliseringen mot Ukraina hösten 2021 och in över den fullskaliga invasionen i februari 2022. Då fick den grymma verkligheten Magdalena Andersson att tvärvända – Anne Linde och Peter Hultqvist fick vackert hänga på.