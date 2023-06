Och så återstår leveransen, Kristersson

Ulf Kristersson fokuserade i stället på att lova att regeringen ska se till att det inte dras in på undersköterskor, lärare och poliser. Det är förvisso ett alldeles utmärkt löfte. Är det något en välfärdsstat ska klara av att leverera så är det de grundläggande sakerna. Till det kommer upprustningen av försvaret som kommer att bli dyr och måste ske snabbt.

Om det är rätt läge för omfattande skattereformer just nu kan diskuteras. Men energiskatter och skatter på arbete är för höga och skadar både tillväxt och välfärd. En rejäl utgiftsreform vore under alla omständigheter på sin plats. En borgerlig regering borde rensa i den stora mängd myndighetsskapande bidrag och bidragsskapande myndigheter som landet dignar under.