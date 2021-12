Petter Birgersson: 2022 – glöm att det blir normalt

Viruset följde med oss i nya former, vaccinet och sommarväder gav andrum, men just när det nya normala skulle återgå till att bli något som påminde om det gamla normala kom nya restriktioner och rekommendationer. Tyvärr kom också detta att splittra människor på ett sätt som många frågor gör i detta tidevarv.

Men längs vägen måste vi använda den information som finns. Att förhindra sådant som är själva essensen i det vi kallar frihet – att mötas, att röra sig fritt, att äta och dricka tillsammans, att våga ett hopp, att be ihop, att förneka ihop, att begå ett misstag med någon annan – är långtgående ingrepp som drastiskt krymper värdet av livet. Den fundamentala insikten är nödvändig att ha med sig för att på samhällsnivå kunna hantera vilka anpassningar och inskränkningar som är nödvändiga att göra för allas, för andras, människors del. Om den troliga slutsatsen är att detta är ett virus vi kommer att få leva med under lång tid, så är det just det vi måste lära oss – att leva med det. Det står inte i motsats till att ha respekt för viruset, att inse dess risker för människor och vilken belastning det innebär för sjukvården. Att vaccinera sig är det bästa svaret vi har, även om det inte är en fullständig mirakelkur.