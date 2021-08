Petter Birgersson: Osäkert styre i Ystad efter Bendz

Skriver om bok efter anklagelser om rasism

Kultur. Den skotska poeten, författaren och läraren Kate Clanchy ska revidera sin memoarbok "Some kids I taught and what they taught me" (2019), skriver The Guardian. Hon har på senare tid kritiserats för hur hon beskriver sina elever i den hyllade boken. Särskilt har kritiken gällt hur hon porträtterar rasifierade barn och autistiska barn.