Politisk nonchalans öppnade för den grova brottsligheten

Vad som orsakade tisdagsmorgonens explosion i Göteborg är inte helt klarlagt. Teoretiskt kan Göteborgsfallet handla om något annat än en medveten sprängning. Men med tanke på frekvensen av sprängningar i polisregion väst – enligt polisens statistisk tio fram till 15 september – är det sannolikt att det är just vad det som ligger bakom. Av 60 noterade sprängningar i Sverige under den uppmätta perioden var region Syd (26) och Stockholm (20) dock mer representerade än väst.

Det framförs ibland att det dödliga våldet var högre i början av 1990-talet. Det är korrekt. Men trenden vände för ungefär tio år sedan. Och framför allt har det dödliga våldet förändrats. Brottsförebyggande rådet skriver : ”Tänkbara förklaringar till nedgången sedan 1990-talets början är förändringar i alkoholkonsumtionen och ett förstärkt arbete mot familje- och partnerrelaterat våld. Utvecklingen under de senaste åren beror i första hand på en ökning av konflikter i den kriminella miljön.” Det avspeglas bland annat i att andelen dödligt våld där skjutvapen använts har gått upp kraftigt. Brå skriver: ”Andelen konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen använts har sedan 2011dock näst intill fördubblats, från 21 till 39 procent 2020.”

Den sommaren hade ett hyreshus i centrala Linköping sprängts med en mycket stor laddning. Förödelsen på platsen var extremt omfattande. Att ingen dog är snarast märkligt. På det följde andra sprängningar i Östergötland, som tros vara kopplade till den organiserade brottslighet som går under namnet ”mc-gäng” men som egentligen är att likna vid maffiaverksamhet (SVT 8/3 2021) .

När den grova brottsligheten väl är etablerad är det svårt att vända trenden. I sina olika former letar den in sig på platser där man inte förväntar sig att den ska dyka upp. Den sprider sig geografiskt, till nya branscher, med fler människor och med större ekonomiska insatser. Det kan jämföras med att bekämpa kvickrot, har den väl fått fäste är den nästan omöjlig att besegra. De stora misstagen i svensk politik och i allmän inställning till brottsligheten gjordes under gångna decennier, när allt för många inbillade sig att det där med kvickrot det ordnar sig, tittar vi på alla tulpaner i stället så framstår trädgården i helt annan dager.