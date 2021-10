S-ungdomarnas pensionsflirt

I sakfrågan betyder det att det självständiga pensionssystemet undergrävs i sin konstruktion och att mer får tas via statsbudgeten och via avgifter från de arbetande. Det kommer inte att gynna dagens unga när de ska gå i pension. Det sunda vore att under en övergångsperiod ge arbetsbonus till de (främst kvinnor) som trots många arbetsår i låglöneyrken eller som deltidsarbetande, inte får ut mer i svensk pension än personer som inte alls arbetat Sverige. För yngre generationer som levt under andra förutsättningar på arbetsmarknaden och i familjelivet bör den ersättningen sedan helt fasas ut.