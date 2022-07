Ett fall som nyligen uppmärksammats är ett antal villaägare i Täby norr om Stockholm som smygprivatiserat en strandremsa. En granskning av tidningen Dagens ETC (21/6) visar hur kommunen under lång tid sett mellan fingrarna när det satts upp olika typer av barriärer för att hindra allmänheten från att nå vattnet. Granskningen ledde i midsommarhelgen till att aktivister bjöd in till en badutflykt till "Folkets Bad", det vill säga en svartbyggd brygga i Täby som även tjänar som helikopterplatta.