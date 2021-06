Skånes utanförskapskris

Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar är nettovinsten för statskassan 340 000 kronor per person som kommer i arbete. Det skulle teoretiskt betyda att en 20-procentig minskning av utanförskapet i Skåne ger 8,7 miljarder kronor i sänkta offentliga utgifter per år. Det visar hur viktigt det är att minska utanförskapet och att inte låta det växa ytterligare. En återgång till hur det såg ut i mitten på 1990-talet, då försörjda via sociala ersättningar toppade, skulle innebära en samhällsekonomisk katastrof. Att det under en lång period gått ner är något bra att ta med sig, Sverige har med god tillväxt under perioden klarat av att få många människor i arbete. Men den senaste tidens ökning oroar och det finns grupper där arbetslösheten och utanförskapet ligger mycket högt.