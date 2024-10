Mycket tyder på att donationsströmmarna har minskat betydligt i Ukraina sedan 2022. Vjatjeslav Zaporozjets, 48, är tidigare byggmästare från Kiev som leder två frivilligorganisationer. De jobbar med medicinsk och annan evakuering samt vård och rehabilitering av soldater, framför allt montering av proteser. På våren 2022 förde hans organisation, Life Saving Center, civila ur det inringade Tjernihiv. Ryssarna stod som en hästsko runt staden och besköt de vägar som de inte redan hade kapat. Under de mest kritiska veckorna hängde all evakuering av civila på frivilliga krafter, eftersom den ukrainska armén var uppbunden i striderna.

Vid ett tillfälle krävdes extra pengar till bränsle. På två timmar fick Vjatjeslav och kamraterna in motsvarande 80 000 kronor. Och det var inte några få stora givare som ordnade det utan en många privatpersoner med små summor. I dag tar det en månad att samla in motsvarande belopp, säger Vjatjeslav. Han är långt ifrån ensam om denna erfarenhet.

Å andra sidan flerdubblades mängden pengar som togs in i privata insamlingar utanför organisationerna. En av de allra vanligaste typerna är anhöriga som samlar in till en soldats personliga utrustning. Motsvarande åtta miljarder kronor betalades in den vägen bara via de initiativ som erbjuds av ukrainska Monobank och vars omsättning går att se. Till det kan läggas insamlingar utanför sådana synliga system och som därmed inte kan kartläggas på övergripande nivå.