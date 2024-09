Kombilotteriet drar in pengar till Socialdemokraterna via aggressiva försäljningsmetoder.

Kritiken mot att Tidöpartierna riktar in sig just mot en verksamhet som gynnar Socialdemokraterna har absolut fog för sig. Men det är alltså inte enbart Tidöpartierna som har haft synpunkter på det sätt A-lotteriet och Kombilotteriet har sålt sina lotter. Och det DN nu har avslöjat visar att försäljningsmetoderna även fortsättningsvis ligger långt utanför det som man förknippar med folkrörelse. Hot mot demokratin eller inte, men ett lotteri som med aggressiv försäljning som riktar in sig mot äldre människor är inget som går att försvara. Socialdemokraterna borde själva pausa verksamheten – något som Lena Hallengren, gruppledare i riksdagen enligt Expressen på torsdagseftermiddagen lovade gällande telefonförsäljningen – be om ursäkt och betala tillbaka pengarna till dem som känner sig lurade. Det innan partiet överväger att sälja lotter igen.