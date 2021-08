Sofia Nerbrand: Hellre lyssna än avfärda

Så låt oss dissekera och diskutera sakförhållanden, ställningstaganden och följdverkningar. Utan att blanda in vita klänningar och korta kjolar. Eller anklaga den andre för onda avsikter. Detta är ett signum för intellektuell hederlighet.

I denna anda ska jag ge sverigedemokraten Björn Söder rätt i en viktig fråga, nämligen den om munskydd. Han och Markus Wiechel (SD) lämnade i våras in varsin interpellation till socialminister Lena Hallengren (S) om varför Sverige har valt att inte använda andningsmasker i inomhusmiljöer för att minska smittspridningen. De båda riksdagsledamöterna redogjorde för en lång rad fakta och slutsatser, som presenterats i vetenskapliga tidskrifter som The Lancet, och som kullkastar Folkhälsomyndighetens beskrivningar och rekommendationer. Men i stället för att bemöta argumenten himlade Lena Hallengren föraktfullt med ögonen i kammaren, och hävdade att Folkhälsomyndigheten i praktiken sitter med facit bara för att den är den så kallade expertmyndigheten – trots att den har haft fel om många saker under pandemin.