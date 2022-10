Stress när ingen gör jobbet

Lärarförbundet drev 2020 en kampanj under namnet ”Stoppa dokumentationsmonstret”. Budskapet var att lärare ägnar stor del av sin arbetstid åt dokumentation. Enligt fackförbundet samlade kampanjen in 30 000 namn. En lärare med 30 år i yrket skrev att: ”Det är extra anpassningar, pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, frånvaroutredningar, ansökan om tilläggsbelopp, skriva protokoll, undervisningsplaner et c. Ungefär 50% av den arbetsplatsförlagda tiden går åt till detta för mig.”