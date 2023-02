Svensk bostadsmarknad är galenskap

Starkt bidragande till att ungdomar har svårt att köpa bostadsrätt är amorteringskravet och andra åtgärder som införts för att hålla svenska hushålls belåningsgrad nere. En tänkbar lösning som diskuteras är olika former av subventioner för att hjälpa förstagångsköpare in på marknaden — något bakvänt, med tanke på att det sannolikt bidrar till att leda till höjda priser, och spä på det prisläge som är en bidragande orsak till den belåningsgraden man vill stävja. Högre priser kommer förstås även leda till att vissa, som inte kan ta del av subventionerna, får det ännu svårare att ta sig in på marknaden.