Till en del har intresset skruvats upp av att Angela Merkel nu kommer att lämna den politiska scenen. Merkel har under 16 år som förbundskansler hunnit avverka flera franska presidenter, brittiska premiärministrar, amerikanska presidenter och för all del också svenska statsministrar. Vladimir Putin är en av få – låt vara under en period falskskyltad som premiärminister – som har hängt med under hela Merkeleran.