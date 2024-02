Irans hot mot omvärlden är välkänt. Säkerhetspolisen skriver på sin hemsida: ”Iran bedriver underrättelseverksamhet och säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige och svenska intressen i form av underrättelseinhämtning, påverkan mot oppositionella och genom anskaffningsverksamhet. De iranska underrättelsetjänsterna har också under en längre tid genomfört angrepp mot personer som uppfattas hota den iranska regimens stabilitet.”

Paret i det aktuella fallet kom till Sverige som asylsökande 2015 med uppgiften att de var från Afghanistan. Trots att Migrationsverket fick tips om att de i själva verket var från Iran och hade andra identiteter än de uppgivna, fick de uppehållstillstånd. Detta ger ytterligare anledning att fundera över säkerhetsriskerna i samband med flyktingvågor, när myndigheterna under kort tid ska säkerställa en stor mängd människors identiteter. Migrationsverket hantering då och beredskap i dag för att förhindra att utländska agenter ges uppehållstillstånd och kan verka under nya identiteter i Sverige, mot Sverige, måste sättas under lupp.