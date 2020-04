Tid för bred krisuppgörelse

Foto: Jessica Gow/TT

Minoritetsregeringen bör genast samla oppositionen till uppgörelse om förutsättningarna för svensk offentlig ekonomi de kommande åren.

När finansdepartementen gör ekonomiska prognoser handlar det alltid om kvalificerade gissningar. Mitt i en kris är graden av osäkerhet än högre. Därvidlag skiljer sig inte ekonomer från epidemiologer. Så är också ett av de vanligaste svaren de senaste veckorna ”vi vet inte” eller olika varianter av ”det får vi utvärdera efteråt”. Det är alltid så att en kurva eller en prognos aldrig blir mer tillförlitlig än de faktorer och siffror som stoppas in i den. Som det heter på rak svenska: skit in, skit ut. Osäkerheten måste ändå hanteras på olika sätt i modeller och framtidsscenarier, och det är just det modell- och prognosmakare försöker med.

I beräkningar för bruttonationalprodukt, statsskuld, arbetslöshet och tillväxt/missväxt kommande år blir det tydligt att de uppgifter som stoppas in i prognoskalkylatorn kommer ut i andra änden med stora variationer. I ett basutfall räknar regeringen med 9 procents arbetslöshet i år, som återhämtar sig rejält redan nästa år, ett bnp-fall på drygt 4 procent som till stor del återhämtas nästa år och en offentlig bruttoskuld som håller sig under 40 procent. I ett sämre utfall räknar regeringen med drygt 13 procents arbetslöshet, ett fall på 10 procent i bnp i år och en offentlig bruttoskuld på över 50 procent av bnp 2021. Inget av dem lär vara rätt på alla punkter. Och det finns fler prognosmakare från andra aktörer som är beredda att ge andra utfall, även värre sådana.

Det omvända gäller förstås också, från botten kan det se ut som att det vänder snabbt uppåt, som när Sverige beskrevs som en tigerekonomi åren efter finanskrisen. Mycket talar dock för att världsekonomin kommer att förändras på fler sätt nu än då: Ökat nationellt fokus för alla stora marknader. Den kinesiska regimens växande aggressivitet och globala ambition. Ett USA som vänder sig inåt i en fortsatt starkt polariserad politisk miljö. Ett EU som fortsatt ska hantera såväl medlemsstater som går i auktoritär riktning som finna lösningar på till synes omöjliga ekvationer – som flyktingfrågan – ger anledning till pessimism.

Till ett mer optimistisk scenario kan läggas att det trots allt inte är krig, fabriker är inte sönderbombade, vägar, flygplatser och räls ligger kvar och i de stora företagen råder en internationell kultur som kommer att kräva öppna förbindelser och affärer.

I detta ska lilla Sverige navigera. Det gör att vi mer än de flesta andra länder är beroende av demokratiska företrädare som inser att deras uppdrag i slutänden, när det bränner till på allvar, först handlar om att agera för nationens bästa och sist för egna opinionssiffror eller makt. Nu om någon gång är det läge att samlas – om inte i en regering – så i åtminstone till en bred enighet om vilka gränser och förutsättningar som ska gälla för staten och de offentliga finanser under och efter krisen. Det är en sådan överenskommelse som har väglett svensk ekonomisk politik, ända ner på kommunnivå, de senaste decennierna. Mantrat om att ha ordning i de offentliga finanserna för att inte hamna i klorna på det som Göran Persson förenklat kallade ”flinande finansvalpar på Wall street” har definierat en generation av politiker. När de reglerna har börjat kännas uråldriga, redan naggats i kanten och kraven allt mer höjts på att begrava dem för gott, visar det sig att kriser kan komma snabbare och bli större än man anat. Så vill regeringen också höja utgiftstaket för 2020 med svindlande 350 miljarder kronor. Då, alltså nu, är det om något läge att lägga fast nya förutsättningar för att styra nationen ekonomiskt.

De stora krisåtgärderna som presenterades i regeringens vårändringsbudget var redan väl kända. Staten ska täcka regioners och kommuners ökade kostnader för coronakrisen, karensdagen är borta, staten tar en del av kostnaden vid korttidspermitteringar och sjuklönekostnader, arbetsgivaravgifterna sätts ned och staten ska bidra till hyresrabatter, skatter kan skjutas upp och en statlig företagsakut för lån till företag har upprättats.

Det mesta är oppositionen med på, även om kritiken från Moderaterna är att företagen måste få mer hjälp för att överleva under krisen, så att inte stora delar av vissa branscher är utslagna när ekonomin är tänkt att gå för fullt igen. För lite stöd nu ger större kostnader längre fram om näringslivet tagit allt för stor skada är det moderata budskapet.

Det är lite av omvända världen när Moderaterna trycker på för att staten ska öka på utgifterna än mer, men det sker förstås med perspektivet att det i normalfallet är företagen som förser staten med skatteintäkter. Det är en korrekt iakttagelse som samtidigt måste vägas mot risken att staten lägger för mycket pengar på långsiktigt samhällsekonomiskt fel åtgärder. Kalla ekonomiska kalkyler om att verksamheter som ändå var på väg att slås ut eller som kan återkomma snabbt inte ska ägnas statlig omtanke ska vägas mot omedelbara sociala konsekvenser av företagskonkurser, personliga ekonomiska tragedier och förtroendet för att högskattesamhället betalar tillbaka på försäkringspremien när det smäller. Men någonstans mellan total cynism och fullständig naivitet måste beslutsfattarna landa när de fattar beslut som får långtgående konsekvenser för samhällsekonomi och statsfinanser. För att lägga förutsättningarna rätt för det krävs en bred ekonomisk krisöverenskommelse.