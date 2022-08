Vad tänker C göra med en S-regering?

Vad har den socialdemokratiska regeringen gjort så bra under de två gångna mandatperioderna att ni kan tänka er att stödja den under de kommande fyra åren?

C får kritik för att ha lämnat sin gamla grund, landsbygden och lantbrukarna. Man kan inte förneka att ni har haft framgångar i städerna där ni har varit utplånade tidigare, men har det skett till priset att ni har glömt grunden?

”Absolut inte. Tittar man på förra valet gick vi fram i städerna, vi gick också fram på landsbygden på de flesta håll i landet. Och när Centerpartiet var som störst under Torbjörn Fälldins tid, då var vi också som störst i Stockholm. Det där hänger ofta ihop. Om man lyckas skapa framgång så attraherar det människor i både storstäder och på landsbygden. Jag tror aldrig under mina 40 år i Centerpartiet att vi har pratat så mycket landsbygd och lagt fram så mycket landsbygdsförslag som under den här mandatperioden.