Misslyckandet på E22:an i januari leder förhoppningsvis till en viktig lärdom: Gör något på plats kvickt! Man ska inte i nvänta andras ordergivning eller förvilla sig i diskussioner om ansvarsfördelning , såsom skedde under snöstormen.

För hur kan vi ha så stora problem med tågtrafiken i det här landet? Vårdinrättningar som inte håller måttet. Energikris. Hög arbetslöshet. Låg tillväxt. Plus stök i skolan och gängkriminalitet.

Du förstår, dessa värderingar har förts vidare via familjer och fabriksstäder, via trädkantade gator och trånga hyreshus, via bönegrupper och nationalgardets enheter och klassrum. Det är dessa värderingar som min mamma överförde till mig, till sitt allra sista andetag.”