Varning för oron stoppar inget virus

Foto: ALI LORESTANI/TT

Att inte leda är också ett ledarskap. Det går inte att överlåta till var och en hur Coronasmittan ska hanteras.

”Att förneka, att se åt ett annat håll. Att vägra acceptera den fruktansvärda sanningen. Att tänka att det säkert inte är så illa. Inte kan en sådan katastrof drabba oss, just nu.”...”Om man accepterar det man misstänker finns det ingen väg tillbaka. Hellre då vänta, så länge det går. Tills det inte går längre.”

Det skriver Magnus Västerbro i ”Pestens år” om Stockholm 1710. För att vara övertydlig: Coronavirus och covid-19 är inte pesten, inte på något vis. Citatet beskriver en annan tid, ett sargat Sverige som snabbt förlorat sin glans Reaktionerna från dåtidens diktatur handlade om ren förnekelse, det viktiga var att inte oroa eller snarare att försöka dölja att männen i toppen saknade kontroll.

Det påminner mycket om hur diktaturer hanterat katastrofer genom tiderna, Tjernobylkatastrofen är ett genom HBO:s tv-serie populariserat exempel på hur det går när det mer handlar om att rädda ansiktet på regimen än att erkänna fel och sätta in nödvändiga åtgärder så snabbt som möjligt.

Vi har fått lära oss att demokratins styrka är öppenhet och tilltro till myndigheterna. Så är det fortfarande i dag, självständiga institutioner, experter som vågar säga vad de vet, är en förutsättning också för att folkvalda politiker och ministrar ska ha tillräcklig grund för att våga fatta rätt beslut i krislägen.

Men bilden är samtidigt mer splittrad än förr. Om Kinas regim inledningsvis uppvisade nonchalans angående Corona så övergick det snart i mycket hårda restriktioner, då på det brutala vis som vi vant oss vid från kommunistpartiet – individers rättigheter kommer långt ner på listan. Men virusets framfart ser ut att ha saktats ned väsentligt. Italien – som generellt har bred erfarenhet av att hantera naturkatastrofer – förefaller ha varit långsamt i starten och inte ha uppfattat omfattningen av hotet. Irans förtryckarregim har för länge sedan förbrukat folkets förtroende, och de religiösa ledarnas förklaringar om viruset som ett gudomligt straff mot kineserna påminner desto mer om Stockholm 1710. Danmark tar i rejält och stoppar melodifestivalen och andra publika evenemang.

Och Sverige? När skolor stängs är det inget som myndigheterna ställer sig bakom, och ett argument som framförts är att det skulle vara integritetskränkande mot den elev som har varit i ett känsligt område eller har konstaterats smittad. ”Skolan varken behöver eller ska vara inblandade i det här. Det här är en individ som har rätt till sekretess” sa statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten, till Sveriges Radio angående att skolor stängts. Det är ett 180 grader motsatt perspektiv till det kinesiska – och vad det verkar också i hög grad ett annat förhållningssätt än det danska.

I stort går myndigheternas budskap ut på att allmänheten ska vara lugn, situationen är under kontroll. Men då måste man också vara medveten om att när kommunikationen visar sig innehålla små brister och varje gång bedömningar måste korrigeras i negativ riktning, då påverkas trovärdigheten. När huvudbudskapet är att den största faran är allmänhetens oro, blir det luddigt på ett sätt som snarare ökar allmänhetens oro. Särskilt som det samtidigt är många skolor, företag, kommuner och regioner som tar till snabba och hårda restriktioner om möten, hemarbete och andra preventiva åtgärder, även restriktioner som ligger långt över dem av myndigheterna rekommenderade.

Det finns anledning till att så många organisationer reagerar starkt. Den höga smittsamheten, att ingen uppbyggd immunitet finns i befolkningen, bristen på vårdplatser och smittriskerna för vårdpersonal, gör att Coronaviruset är något potentiellt mycket farligare än en vanlig influensa. De ekonomiska konsekvenserna är redan uppenbara och har spridit sig till världens börser, låt vara rejält påeldat av ett oljepriskrig.

I detta har självfallet de inblandade myndigheterna ett specifikt ansvar. Men det är faktiskt också så – som bland annat Peter Wolodarski, chefredaktör för Dagens Nyheter, har poängterat – att politiken har ett bredare ansvar. Det är någonstans i ett krisläge som detta regeringen måste visa för allmänheten att den har tagit in all tillgänglig information, man samlat in den främsta expertisens råd, för att sedan göra en samlad bedömning om hur allvarligt läget är och på vilken nivå samhällets reaktion ska ligga.

Det skulle exempelvis kunna leda till ett formulerat kärnbudskap: ”Vi har inte alla konsekvenser klara för oss, osäkerhetsfaktorer finns. Men den övergripande bedömningen är att det är viktigt att stoppa stoppa omfånget och hastigheten av Coronovirusets smittspridning till utsatta grupper. Därför rekommenderar vi....”

Ett sådant budskap ska slipas till och formuleras om efter de faktiska omständigheterna. Men det är inte farligt i sig att förklara att osäkerhet råder om virusets potentiella farlighet, bara budskapet är tydligt om vilka åtgärder som är rimliga att vidta för att hålla säkerhetsmarginaler. Det behöver inte vara fel att det formuleras av regeringen och statsministern själv, eller att man kräver att ansvariga myndigheter höjer nivån på sin tydlighet.

Det går att leda genom att undvika beslut. Det är bekvämt. Det fungerar ett tag. Men det skapar efter en tid förvirring i den organisation eller det land som man är satt att leda. När krisen slår till vet ingen längre vart man ska vända sig. Coronaviruset är en prövning i verkligheten, men det kan också vara en förövning till något större. Att vänta så länge det går, tills det inte går längre är fortfarande lika uselt.