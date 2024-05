Det finns fortfarande utrymme till märkliga uppfattningar om vad Sveriges nära förhållande till och försvarsavtal med USA innebär, vilka spreds av Vänsterledaren Nooshi Dadgostar i partiledardebatten. Det är inte ett djupgående svensk-amerikanskt samarbete som är det riskfyllda. Det är inte att det finns länder i Nato som har kärnvapen som är det riskfyllda. Risken ligger tvärtom i att USA under en ny president inte lever upp till avtalen med Sverige, en president som dessutom försvagar Nato. Risken ligger i Europas otillräckliga förberedelse under framväxten av den återväckta ryska imperialismen, just det som Frankrikes president Emmanuel Macron – ledare för en kärnvapennation – pekar på.