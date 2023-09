Försvarsmakten får höjd budget och regeringen pekar ut personal och rekrytering som särskilt prioriterade områden. Samtidigt försämrar myndigheten villkoren för kadetterna under pågående utbildning. Hur ska försvaret kunna stärkas när den ena handen inte vet vad den andra gör?

Soldater, sjömän och gruppbefäl som väljer att vidareutbilda sig till officer eller specialistofficer får, efter ett avdrag, behålla en del av sin lön under utbildning. Samtidigt får de den dagersättning som tillkommer alla kadetter. Den dagsersättningen höjde regeringen i våras, från 140 till 170 kronor om dagen.

Det innebär att den totala ersättning kadetterna skulle få – grundlön plus dagsersättning – riskerar att bli högre än den lön de sedan kommer få som nyutexaminerade.

Beslutet kommer under påbörjad termin, och innebär upp till femhundra kronor mindre i plånboken för kadetter som redan ställt om sina liv och gjort budgeten för de närmsta åren i skolbänken.

Marinen hade behövt 150 specialistofficerskadetter i år för att fylla sina behov. 85 rykte in. Färre lär känna sig lockade nästa år om de inte kan lita på att arbetsgivaren åtminstone inte försämrar villkoren under pågående utbildning. Samtidigt finns knappt personal för att utbilda årets värnpliktskullar, än mindre de åtta tusen som enligt regeringen ska rycka in 2025.