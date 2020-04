40 romaner av Sandemo släpps på Storytel

40 stycken av Margit Sandemos fristående romaner har lästs in av åtta skådespelare för ljudbokstjänsten Storytel. "Sandemoserien" kommer att släppas varje vecka året ut, med premiär den 2 april.

Julia Dufvenius, som läst in alla 47 böcker i "Sagan om isfolket"-serien av just Sandemo, är uppläsare för den roman som släpps först, "Den svarta ängeln". Dufvenius, Lo Kauppi, Katarina Ewerlöf, Gunnel Fred, Anna Maria Käll, Iréne Lindh, My Holmsten och Gabriella Boris har alla läst in fem romaner vardera.

Det var Julia Dufvenius som 2013 själv kontaktade Storytel och föreslog att hon kunde läsa in norska Margit Sandemos fantasyserie "Sagan om Isfolket".

"Jag har nu läst in min hundratrettonde Margit Sandemo-bok. Margit var en fantastisk människa, jag är så tacksam över att ha fått möta henne. Och det är en ära att få inspirera människor till att lyssna på böcker och ta del av Margits sagor", säger hon i ett pressmeddelande.

Margit Sandemo gick bort 2018, 94 år gammal.