Åkesson bjuds in till Nobelfesten – nobbar

– Nobelstiftelsen har beslutat att etablera en ny praxis för inbjudningar till Nobelfesten och kommer i år att bjuda in samtliga partiledare för riksdagens partier, säger Nobelstiftelsens vd Vidar Helgesen till Ekot i Sveriges Radio .

Vill bidra till dialog

Ryske ambassadören bjuds in

I fjol valde Nobelstiftelsen att inte bjuda in Rysslands, Irans och Belarus ambassadörer in till prisceremonin, men enligt Vidar Helgesen kommer samtliga utländska ambassadörer i Stockholm att bjudas in i år.