Anhöriga oroliga när boenden inte informerar

Flera kommuner väljer att inte informera anhöriga om coronaviruset börjar spridas på det äldreboende där deras släktingar bor.

Enligt Socialstyrelsen är det upp till varje kommun att bedöma om man vill informera eller inte.

– Det skapar oro hos de anhöriga och jag skulle önska att Socialstyrelsen kunde förtydliga sig om vilken information som kan ges, säger Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation, till TT.

Av över 100 kommuner svarar nästan 16 procent att de inte informerar boende och anhöriga om coronaviruset sprids på specifika äldreboenden, rapporterar SVT Nyheter. Lika stor andel svarar att de inte vet.

– Vi går inte ut med information om exakt på vilket boende smittan finns. Men vi informerar om den totala smittspridningen på våra särskilda boenden, säger Kristina Holmberg, chef på äldre- och omsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun, till SVT.

Fråga om sekretess

Enligt Socialstyrelsen finns ingen allmän informationsskyldighet att upplysa om vilka sjukdomstillstånd andra patienter på samma boende har, vilket innebär att det kan bli olika tolkningar i kommunerna.

Christina Tallberg påpekar att frågan är delikat.

– Patientsäkerheten ligger ju i grunden för det här, att man inte lämnar ut någon enskild person. Det har man alltid att förhålla sig till inom vården.

Det har också att göra med hur stora äldreboendena och avdelningarna är, säger hon. Rör det sig om väldigt små enheter kan det vara svårt att informera utan att röja patientsekretessen.

I den här mycket speciella situationen skulle dock Socialstyrelsen kunna vara tydligare, anser hon.

– Nu när vi har coronaviruset skulle man kunna fundera över om det inte vore klokt att Socialstyrelsen kunde ge ett besked till kommunerna om hur de ska göra, i stället för att det ska vara upp till var och en, säger Christina Tallberg.

Risk ta hem

Hon ser samtidigt stora risker om det skulle bli så att anhöriga av oro bestämmer sig för att ta hem sin äldre släkting.

– Det här är ju personer som behöver väldigt mycket omvårdnad, det är därför de är på äldreboenden. Jag ser att det är väldigt svårt att ersätta den omvårdnaden på hemmaplan.

Sannolikt kommer då i stället hemtjänst att behövas.

– Och då har du diskussionen om de har tillräckligt med skyddsutrustning, om de inte är för många, om de har utbildning och alla de bitarna, säger hon.

Bör fler testas?

På vissa håll i landet har anhöriga uttryckt kritik mot att, som man anser, smittan "mörkas" på äldreboenden.

I exempelvis Borlänge har ovanligt många avlidit på kommunens äldreboenden under tre veckor i mars och april. En man som har sin far på ett boende där tolv personer avlidit under dessa veckor anser att fler måste testas.

– Om tolv dött på det här boendet på några veckor måste något dramatiskt ha hänt. Folk dör som flugor på våra äldreboenden och ingen reagerar, säger han till Dalarnas Tidningar.

Enligt Region Dalarnas smittskyddsläkare Anders Lindblom tas stickprover på äldreboenden för att se om smittan kommit in.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och det vi prioriterar är de som behöver provtagning av medicinska skäl. Det handlar om att styra behandlingen för att rädda liv. Vi har inte möjlighet i dagsläget att provta alla, säger han till TT.

Finns ett mörkertal

Även på äldreboenden finns det alltså ett mörkertal.

– Ja, så kommer det alltid att vara. Vi tar inte prov på alla som avlider.

TT: Men det innebär att det finns anhöriga som aldrig kan få ett svar?

– Jo, det kan man få. Vi ställer ju diagnoser utan att ta prover även i andra fall. Om man varit i kontakt med en viss sjukdom och har typiska symptom kan man förutsätta att det är den, säger Anders Lindblom.

Enligt kommunen hade fler än hälften av dem som avlidit inom äldrevården i Borlänge under de tre veckorna i mars och april coronasmitta – 26 av totalt 46 döda.