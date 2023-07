Aspartam klassas som "möjlig cancerogen"

WHO har släppt en ny studie om sötningsmedlet aspartam. Arkivbild.

WHO har släppt en ny studie om sötningsmedlet aspartam. Arkivbild. Foto: Erik Johansen/NTB Scanpix/TT

Enligt WHO finns en "begränsad bevisning" för att ämnet är cancerogent, specifikt gäller det för hepatocellulärt karcinom, en typ av levercancer. Det finns också begränsade bevis angående cancer hos försöksdjur.

Lägsta klassningen

Ingen ändring

JECFA drar slutsatsen att den data som utvärderats i studien inte ger tillräckligt övertygande bevis för att ändra det tidigare fastställda acceptabla dagliga intaget av aspartam på 0-40 milligram per kilo kroppsvikt.

Om en vuxen person som väger 70 kilo dricker sockerfri läsk, där en burk vanligen innehåller 200 eller 300 milligram aspartam, skulle personen behöva konsumera mer än 9 till 14 burkar per dag för att överskrida de riktlinjerna, enligt AFP.

Fakta: Aspartam

Aspartam är ett sötningsmedel som är uppbyggt av två aminosyror.

Det togs fram 1965 och introducerades på den svenska marknaden i början av 1980-talet.

Eftersom det är 100-200 gånger sötare än vanligt socker behöver endast mycket små mängder för att uppnå sötningseffekt.

Aspartam får bland annat användas till desserter, glass, konfektyrer, frukt- och grönsaksberedningar, frukostflingor med högt fiberinnehåll, sylt, marmelad, gelé, läsk, vissa soppor, såser, kosttillskott, bordssötningsmedel och som smakförstärkare i tuggummi.

WHO har fastställt det acceptabla dagliga intaget (ADI-värdet) till 40 milligram per kilo kroppsvikt och dag. Det innebär att en person som väger 60 kg kan konsumera 2,4 gram aspartam per dag utan hälsorisk.

Källa: Livsmedelsverket