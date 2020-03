Avalanche jobbar på nytt spel

Foto: Janerik Henriksson/TT

Svenska spelutvecklaren Avalanche har en ny titel på gång, avslöjar bolaget i ett pressmeddelande.

I en kort trailer syns ingången till en grotta, och ljudet av skottlossning.

Spelet verkar av allt att döma vara en så kallad förstapersonsskjutare, där man ser allt från huvudpersonens synvinkel.

Avalance har gjort sig känt för spel med öppna världar, som actionspelen "Just cause" och "Rage 2", liksom jaktsimulatorn "The hunter",

Det är Avalanches Malmökontor, som startade 2018, som står för utvecklingen. Spelet kommer att ges ut av bolaget via dess underavdelning Systemic Reactions.