"Black widow"-premiären skjuts upp

Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Disney drar i handbromsen och stoppar flera av sina kommande filmpremiärer, bland annat superhjältefilmen "Black widow".

Filmen, med Scarlett Johansson i huvudrollen, skulle ha haft premiär den 1 maj. Tillsammans med "The personal history of David Copperfield" och "Kvinnan i fönstret" plockas den bort från premiärtablåerna på obestämd tid, skriver Variety.

Disney har redan skjutit upp premiärerna för filmerna "Mulan", "The new mutants" och "Antlers" men hoppades in i det sista på att kunna visa "Black widow" på utsatt datum. Filmen beräknas ha kostat motsvarande 1,5 miljarder kronor att göra.