Börsen väntas vända ner

I går stängde Stockholmsbörsen på plus 2,9 procent, den näst bästa börsdagen i år. USA-börserna fortsatte upp under gårdagskvällen och stängde runt en halv procent högre, och i Asien har det varit mestadels uppåt under natten, där bland andra elektronikjätten Samsung steg på Seoulbörsen efter en starkare kvartalsrapport än väntat.