Boxningsförbundet stoppar allt tävlande

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Svenska boxningsförbundet har beslutat att återkalla alla beviljade tävlingstillstånd med omedelbar verkan, på grund av coronavirusets spridning. Man stoppar även all tävlingsaktivitet utomlands samt all aktivitet kopplat till landslaget, såväl tävling som träning – förutom det just nu pågående OS-kvalet i London.

Besluten gäller tills vidare.

"Varje medlemsförening rekommenderas starkt att bedriva sin träningsverksamhet i begränsat omfång, utomhus och utan sparringmoment", skriver förbundet i ett pressmeddelande.