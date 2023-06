Brandrök från Kanada drar in över New York

Fler än hundra skogsbränder härjar just nu i den kanadensiska provinsen Quebec och röken och diset har nu börjat dra in över storstaden New York i USA.

Under tisdagen var koncentrationen av PM2,5-partiklar i New Yorks luft – den minsta föroreningen men också den farligaste i brandrök – mer än 10 gånger över den gräns som Världshälsoorganisationen satt upp. Samtidigt som riskgrupper i befolkningen uppmanas att stanna inomhus har minst tio skolor i centrala New York ställt in alla utomhusaktiviteter under tisdagen, skriver CNN.