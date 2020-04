Bruce Springsteen jockar från hemmet

Foto: Greg Allen/AP/TT

Den som undrar vad New Jersey-rockens fanbärare Bruce Springsteen lyssnar på i sin hemkarantän behöver inte undra mycket längre till.

Under rubriken "From his home to yours" tar Springsteen över programledarskapet i digitalradion Sirius XM:s "E Street radio" (som spelar Springsteenrelaterad musik dygnet runt) den 8 april.

"Bruce ska spela låtar och dela sina tankar om tiderna vi lever i", skriver ordinarie programledaren Jim Rotolo på Twitter.

I samband med att Bruce Springsteen släppte albumet "Western stars" i fjol uttryckte han att han ser fram emot att samla ihop sitt E Street Band igen och åka på turné. När ett fan nyligen hörde av sig till bandets gitarrist "Little" Steven Van Zandt på Twitter och frågade när ovan nämnda turné egentligen blir av svarade Van Zandt:

"Läser du över huvud taget tidningarna?"