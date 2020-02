C More satsar på realityserier

Foto: C More/Hayu

C More köper in hundratals timmar reality-tv från strömningstjänsten Hayu, bland annat de senaste säsongerna av "Keeping up with the Kardashians", "The real housewives", "Vanderpump rules" och "Million dollar listing New York".

"Detta unika samarbete gör att vi kan vi stärka C More i det viktiga realitysegmentet och därmed locka yngre användare. Vi vill bjuda på tv-upplevelser för hela familjen", säger Fredrik Arefalk, kanalchef för C More & TV4, i ett pressmeddelande.

Reality-utbudet kommer att vara tillgängligt från och med den 2 mars, och det kommer att fyllas på med ytterligare serier vart efter.