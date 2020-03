Coronaskugga över turism och valkamp i Paris

Foto: Wiktor Nummelin/TT

Höger eller vänster har plötsligt hamnat i skymundan när Frankrike förbereder sig för helgens kommunalval.

Coronaviruset skrämmer många från att rösta – och kan till och med få hela valet att skjutas upp.

Paris är stilla som nästan aldrig förr.

Den annars så ihärdiga trafiken har mattats av och vid Louvren är det så folktomt att vakterna till och med försöker locka till sig besökare att ställa sig i kön till det berömda museet.

Gott så, tycker somliga.

– Det är lugnt och skönt, konstaterar Luisa och Georg från Bayern i Tyskland.

Deras turistvecka i Paris var beställd och betalad sedan länge och den snabba utvecklingen på coronafronten har inte fått dem att stanna hemma.

– Varför oroa sig? Vi kan drabbas av coronaviruset hemma också eller någon annanstans. Då kan vi lika gärna åka till Frankrike, tycker Georg.

"En katastrof"

Många har ändå avbokat och ställt in. Våren i Paris brukar locka enorma turistmängder. Totalt räknade huvudstadsområdet in 50 miljoner turister under hela 2019.

I år är det helt annorlunda.

Corona-spridningen i Kina fick först de många kinesiska turistgrupperna att stanna hemma, följt av koreanerna och japanerna. Nu har turen kommit till européerna och amerikanerna.

– Det börjar kännas som en katastrof. Det är värre än strejkerna och de gula västarna, säger hotelldirektören Rachid Saidi till nyhetsbyrån AFP, och visar upp en bokningsminskning i mars på mellan 30 och 40 procent.

Macron talar

Frankrike tillhör de värst coronadrabbade länderna i Europa, med närmare 2 500 fall och drygt 40 döda.

Utbrotten har främst drabbat två regioner: Oise, en bit norr om Paris, och Haut-Rhin, vid gränsen mot Tyskland och Schweiz.

Myndigheterna har redan varslat om att större spridning sannolikt är att vänta.

President Emmanuel Macron har aviserat ett tv-tal till nationen under torsdagskvällen.

– Vi är bara i början av den här epidemin, sade han vid ett besök hos ambulansförare i Paris i tisdags.

Oro för valet

För fransk del har coronaviruset skapat ett särskilt huvudbry. På söndag är det tänkt att invånarna ska rösta fram nya borgmästare och fullmäktigeledamöter i landets 35 000 kommuner.

En hel del väljare lär dock dra sig från att besöka vallokalerna.

– Vi har haft många här som varit inne och frågat och undrat. Många är oroliga, berättar Bruno Delgado på högerkandidaten Rachida Datis väljarmottagning i Paris.

I en opinionsmätning från förra helgen säger 28 procent av de tillfrågade att de inte tänker rösta, på grund av coronaviruset.

– Och även i normala fall brukar intresset för kommunalvalet vara ganska lågt, säger Delgado.

"Kom och rösta"

Hittills har myndigheterna envist hållit fast vid att valet ändå ska hållas som planerat. Särskilda instruktioner har gått ut om att bunkra upp med handsprit i vallokalerna och tydligt utmärkta begränsningar för var väljarna får gå och stå.

Politikerna manar väljarna att göra sitt.

– Kom och rösta med handskar, i hårnät eller ansiktsmasker – men kom och rösta, sade parlamentsledamoten Eric Woerth i fransk tv i tisdags.

Fakta Fakta: Lokalvalet i Frankrike Söndag den 15 mars hålls första omgången av årets franska kommunalval. Totalt finns omkring 35 000 kommuner, allt från huvudstaden Paris med drygt två miljoner invånare i själva centralkommunen, till det minimala Rochefourchat, sydväst om Grenoble, med endast en invånare. 85 procent av kommunerna har mindre än 2 000 invånare. Till kommunfullmäktige väljs mellan 7 och 163 ledamöter, beroende på folkmängden. I kommuner med över 1 000 invånare får ett parti eller en valallians som får mer än 50 procent av rösterna automatiskt hälften av mandaten, medan övriga mandat fördelas proportionellt till alla som fått över fem procent av rösterna, inklusive majoritetsvinnaren. Om ingen får majoritet i den första omgången hålls en andra valomgång den 22 mars med samtliga som fått över tio procent, medan de som fått minst fem procent har möjlighet att ansluta sig till någon av de övriga. I de tre största städerna – Paris, Lyon och Marseille – väljs sedan en överborgmästare av distriktsborgmästarna. Vallokalerna är öppna mellan klockan 8 och 19 (till 20 i de större städerna). Mandatperioden är sex år. I det senaste valet 2014 dominerade de konservativa partierna med drygt 45 procent av rösterna. Visa mer...