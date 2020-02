Daniel Norgren prisas på Manifestgalan

Fakta

Barnmusik: Britta Persson – "Folk – dikt och toner om personer"

Dans: Mr. Tophat – "Dusk to dawn (Part I–III)

Pop: Augustine – "Wishful thinking"

Årets live: Viagra Boys – "Year0001"

Visa: Christina Kjellson – "Blå moped"

Synt: Kårp – "Album 1"

Experimentellt: Lars Bröndrum – "Phaethon"

Punk: Vidro – "Allt brinner"

Jazz: Klabbes bank – "Bnk"

Metal: Ultra Silvam – "The spearwound salvation"

Folk: Ryvall/Mjelva – "Vårvindar friska"

Dansband: Perikles – "Den coolaste bruden i byn"

SKAP:s och Manifests pris till årets kompositör: Rasmus Arvidsson (Avantgardet)

SKAP:s och Manifests pris till årets textförfattare: Nadia Tehran

Årets musikvideo: Elias – "I give you the best"

Hiphop/soul: Aden x Asme "12 till 12"

Singer-songwriter: Daniel Norgren "Wooh dang"

Rytm: Ayla – Klarspråk

Rock: True moon "II"

Årets nykomling: Hökartorget – "Idioterna vinner"

Årets indie: Robban Becirovic med Close Up Magazine