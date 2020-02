Danzigs Elvis-album får släppdatum

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Drygt fem år efter att rockikonen Glenn Danzig först berättade att han jobbade på ett album med Elvis Presley-covers är skivan till slut på väg.

"Danzig sings Elvis" släpps den 7 april och innehåller bland annat tolkningar av "Always on my mind", "Lonely blue boy", "Fever" och "Love me", skriver Rolling Stone.

– Elvis är faktiskt anledningen till att jag började med musik. Jag brukade skolka från skolan och titta på gamla filmer. En dag såg jag "Jailhouse rock" och tänkte "det här är fantastiskt, det vill jag göra", sade den forne Misfits-sångaren i en tidigare intervju med tidningen.