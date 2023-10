Demirok självkritisk: Vi borde haft mer kontroll

– I all vår välmening att skapa frihet och valfrihet för människor, inte minst inom assistansersättningen, så har ju vi också omedvetet öppnat en bakdörr för gängkriminella att kliva in igenom och faktiskt tjäna stora summor, enorma summor, på välfärdsbrott.

Partiet hade inflytande under förra mandatperioden i S och MP-regeringen. Tidigare har de också regerat med Alliansregeringen under åtta år. Under den perioden infördes bland annat Lov, lag om valfrihet, som går ut på att valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster lämnas till brukaren eller patienten.