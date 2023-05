Det här vet vi om gripna 21-åringen

Jack Teixeira greps under torsdagskvällen, svensk tid, och kommer att framträda i domstol i Boston under fredagen.

Foto: AP/TT

Sent på torsdagen, svensk tid, grep FBI 21-åriga Jack Teixeira misstänkt för att ligga bakom Pentagonläckan där fler än 100 hemligstämplade dokument läckt.

Dokumenten ska han ha haft tillgång till i sitt jobb inom den militära reservstyrkan flygnationalgardet i Massachusetts, som är en del av USA:s nationalgarde. Han började sin tjänstgöring där 2019 efter att ha utbildat sig till specialist på cybertransportsystem och jobbade nu inom underrättelseenheten, rapporterar AP. Enligt The New York Times innehar han graden ”airman first class”, som kan översättas till utbildad menig. Inom USA:s armé är rankingen den tredje inom flygvapnet, en grad han fick i juli förra året.