Foto: Nathan Denette/AP/TT

Rapparen Drake är tillbaka med inte bara en utan två nya singlar, rapporterar Consequence of Sound.

Låtarna heter "When to say when" och "Chicago freestyle" och innehåller samplingar från Jay-Z:s låt "Song cry" respektive från Eminems "Superman".

Tidigare i veckan berättade Drake att han arbetar med ett nytt album, som enligt honom själv blir kortare och mer fokuserat än 25 spår långa "Scorpion" från 2018.