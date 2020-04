Dylan äntligen singeletta

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Det tog 58 år efter debuten. Men nu vet Bob Dylan hur det känns att ha en singeletta på Billboardlistan.

Med sin nära 17 minuter långa "Murder most foul" toppar Dylan det som Billboard kallar Rock digital song sales chart, hans första etta på någon av Billboards alla singellistor.

Den 78-årige Dylan överraskade sina fans när han den 27 mars släppte låten, som handlar om mordet på president John F Kennedy 1963.

"Hälsningar till mina fans och följare om tacksamhet för allt ert stöd och er lojalitet genom åren. Det här är en tidigare osläppt sång som vi spelade in för ett tag sedan som ni kanske finner intressant. Håll er säkra, var vaksamma och Gud vare med er", skrev Dylan som en hälsning då.

Och tillräckligt många fans – i runda tal 10 000 – tyckte under första veckan att den var tillräckligt intressant för att ladda ner, vilket gav ikonen förstaplatsen på listan.

Som låtskrivare har Dylan toppat Billboards stora singellista två gånger, genom Peter Paul & Mary respektive Byrds versioner av "Blowin’ in the wind" och “Mr Tambourine man". Själv har han enligt Billboard som bäst legat tvåa på listan, med "Like a rolling stone" och "Rainy day women #12 & 35".

Fem av Bob Dylans LP:s eller CD:s har toppat albumlistan.