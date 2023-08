Elpriset faller något efter reaktorbesked

Elpriset faller tillbaka något i Svealand och norra Götaland, elområde 3, under tisdagen, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool.

Priset i elområde 3 faller från 1:18 kronor per kilowattimme (kWh) i snitt under måndagen till 76 öre på tisdagen. I Sydsverige, elområde 4, ligger dock priset kvar på nästan samma högre nivå, 1:12 kronor. I Norrland, elområde 1 och 2, sjunker priset till 38 öre per kWh, ner från 52 öre på måndagen.