Evanescence släpper ny musik

Foto: Robert E Klein/Invision/AP

Det amerikanska metalbandet Evanescence släpper skivan "The bitter truth" senare i år och värmer upp redan i veckan med singeln "Wasted on you".

Enligt Metal Hammer ska femtio fans som förbokar låten på Spotify väljas ut för att få lyssna på skivan först av alla. Detta ska ske under ett zoom-samtal med sångerskan Amy Lee torsdagen den 23 april.

Något datum för släppet av albumet är ännu inte offentligt. Däremot är det sedan tidigare klart att Evanescences gemensamma Europaturné med Within Temptation har senarelagts från i vår till september och oktober.