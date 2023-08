Faran över i Åre - varningen hävd

En kebabrestaurang svävar i luften efter översvämningen i Åre. Stora mängder vatten har forsat genom byn och jord och vatten har trängt in i fastigheter.

Susabäcken i Åre, som svämmade över under natten och fick jord och vatten att tränga in i fastigheter i Åre under morgonen, är vid lunchtid tillbaka i sin fåra, uppger Niklas von Essen, vakthavande befäl vid räddningstjänsten i Åre, till TT.