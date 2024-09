FN-experter: Iran har avrättat fler än 400 i år

Den 6 augusti avrättades Reza Rasaei, en kurdisk demonstrant som protesterat under "kvinna, liv, frihet"-rörelsen under 2022. Han anklagades för att ha dödat en soldat ur Irans mäktiga revolutionsgarde, men domen baseras på ett erkännande som uppges ha varit framtvingat under tortyr. Vittnen som pekat ut honom drog tillbaka sina vittnesmål och det fanns inga kriminaltekniska bevis för att han var skyldig.