FN-råd fördömer koranbränningar

Enad europeisk front

Vid en fyra timmar lång debatt som föregick voteringen i Genève framträdde flera muslimska länders utrikesministrar via länk, bland dem Indonesiens, Pakistans, Qatars och Saudiarabiens.

Juridiska luckor?

FN:s människorättsråd kritiseras regelbundet för att bli ett politiskt verktyg för de medlemsländer som väljs in.

Fakta: Mänskliga rättigheter i FN

Organen inom FN:s människorättsapparat arbetar utifrån FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna, som antogs 1948 som en "gemensam riktlinje för alla folk och nationer". Den är dock inte juridiskt bindande.

Deklarationen stadgar bland annat rätten till liv, frihet och personlig säkerhet, liksom förbud mot slaveri, tortyr och godtyckliga frihetsberövanden. Där understryks också religions-, åsikts- och yttrandefrihet.

Deklarationen framarbetades av FN:s kommission för mänskliga rättigheter. 2006 ersattes den av det nya organet FN:s råd för mänskliga rättigheter (United Nations Human Rights Council, UNHRC). 47 av FN:s 193 medlemsstater väljs av generalförsamlingen till tre år långa mandat.

Rådet har sitt säte i Genève och granskar medlemsstaterna över fyraårsperioder, men det kan också sammankallas för att hantera "kritiska" människorättssituationer. I ett nästa steg kan oberoende rapportörer skickas ut som undersökande sändebud.

UNHRC kritiseras ofta för att vara tandlöst när det väjer för frågor av politiska skäl. Länder som själva är stora människorättsförbrytare väljs ofta in som medlemmar.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR) är högst ansvarig för MR-arbetet, samordnar det inom FN-systemet och för dialog med staterna.

Österrikaren Volker Türk är högkommissarie sedan 2022.