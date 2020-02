Fortsatt varning för mycket hårda vindar

Det blir fortsatt blåsigt under måndagen, både i södra Skåne och på Österlen.

– Det blir blåsigt under dagen men inte som i går (söndag), det är inte så mycket vindvarningar förutom kulingar till havs, berättade Lars Knutsson, meteorolog på SMHI, under natten till måndagen.

Framför allt Bohuslän och Skåne får fortsatt hårda vindar, om än inte lika kraftiga som under söndagen. SMHI har en klass 1-varning för hela Skåne från måndagsförmiddagen och in på eftermiddagen. Den gäller västliga vindar med mycket hårda vindbyar på 21-23 meter per sekund.

Vindstyrkan kan innebära att grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan också innebära problem för höga fordon. Vid 25 sekundmeter får varningen en högre klass.

Fakta Fortsatt hårda vindar Varning klass 1 – Mycket hårda vindar Gäller: Skåne När: Måndag förmiddag till början av eftermiddagen. Var: I södra delen och Österlen Intensitet: Västlig vind med mycket hårda vindbyar, 21- 23meter per sekund. Utfärdad: 10 februari klockan 01.30 Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass. Källa: SMHI. Visa mer...

I norra delarna av Skåne varnas också för höga vattenflöden i stormens spår.

– Det kom ju rätt mycket regn i Västra Götaland i går så våra hydrologer utfärdade en varning som ligger kvar. Den gäller höga flöden i en del vattendrag, men det är klass 1-varningar, säger Knutsson.

När stormen drog in under söndagen påverkades tåg, bussar, färjor och vägar. Under kvällen och natten har det fortsatt att rapporteras om nedfallna träd, och buss- och tågtrafiken påverkas fortfarande.

Flera broar stängdes under söndagen, bland annat Öresundsbron. Den har öppnat igen, men vindkänsliga fordon rekommenderas att inte köra över bron.